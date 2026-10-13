Anggaran Rp 28,3 Miliar Disiapkan Pemkab Sleman untuk Program Padang Dalane

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,3 miliar pada 2026. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan alat penerangan jalan (APJ) demi mendukung program prioritas Pemkab Sleman bertajuk Padang Dalane (terang jalannya).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Heri Kuntadi menyampaikan bahwa alokasi anggaran mencakup dua fokus utama, yakni biaya pembangunan APJ baru sebesar Rp 21,6 miliar dan kegiatan pemeliharaan jaringan sebesar Rp 6,7 miliar.

"Alokasi anggaran penerangan jalan terus ditingkatkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk pembangunan unit baru maupun pemeliharaan jaringan yang sudah ada di ruas jalan dan permukiman," ujar Heri di Sleman, Selasa (13/10).

Berdasarkan rekapitulasi data Dishub Sleman hingga September 2026, panjang ruas jalan kabupaten di Sleman bertambah dari 6.995 kilometer menjadi 7.336 kilometer.

Dengan asumsi jarak ideal antartiang 40 meter, total kebutuhan APJ di jalan kabupaten mencapai 18.341 titik.

Saat ini, APJ yang telah terbangun di jalan kabupaten baru mencapai 9.020 titik atau sekitar 49,18 persen. Hal ini menunjukkan masih ada kekurangan sebanyak 9.321 titik.

Selain jalan kabupaten, kekurangan APJ juga tercatat di ruas jalan lain, yaitu jalan nasional kurang 572 titik dan jalan provinsi kurang 870 titik. Total kekurangan APJ di Sleman mencapai 10.766 titik.

Sedangkan untuk kawasan permukiman, total kebutuhan APJ diperkirakan mencapai 150.960 titik, berdasarkan rata-rata 20 titik lampu untuk 7.548 RT.