Jadwal Layanan SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak kepolisian setempat membuka berbagai opsi layanan pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026.

Selain di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), masyarakat dapat memanfaatkan layanan bus SIM Keliling, Drive Thru, hingga SIM Masuk Desa (SIMMADE/SIMPITU) yang tersebar di beberapa titik strategis.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul untuk hari Rabu ini:

1. Wilayah Kota Yogyakarta

Bagi warga Kota Yogyakarta, layanan perpanjangan SIM melayani lokasi-lokasi berikut pada hari ini:

Satpas Polresta Yogyakarta

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

SIM Keliling (SIMON PALACE)

Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)

Lokasi: Balai Kota Yogyakarta

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Sleman

Khusus hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, Polres Sleman menghadirkan layanan di MPP Sleman selain di Kantor Satpas Utama: