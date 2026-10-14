JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Layanan SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2026

Jadwal Layanan SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2026

Rabu, 14 Oktober 2026 – 06:57 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak kepolisian setempat membuka berbagai opsi layanan pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026.

Selain di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), masyarakat dapat memanfaatkan layanan bus SIM Keliling, Drive Thru, hingga SIM Masuk Desa (SIMMADE/SIMPITU) yang tersebar di beberapa titik strategis.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul untuk hari Rabu ini:

Baca Juga:

1. Wilayah Kota Yogyakarta
Bagi warga Kota Yogyakarta, layanan perpanjangan SIM melayani lokasi-lokasi berikut pada hari ini:

Satpas Polresta Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

SIM Keliling (SIMON PALACE)
Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Baca Juga:

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)
Lokasi: Balai Kota Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Sleman
Khusus hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, Polres Sleman menghadirkan layanan di MPP Sleman selain di Kantor Satpas Utama:

Berikut ini jadwal dan info pelayanan SIM di Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul. Cek syarat-syaratnya.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini sim keliling Jogja sim keliling sleman sim keliling yogyakarta sim keliling gunungkidul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU