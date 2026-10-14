Panduan Rute Trans Jogja dari Stasiun Lempuyangan ke Wisata Taman Sari

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wisatawan yang baru tiba di Stasiun Lempuyangan kini dapat dengan mudah menjangkau berbagai destinasi populer di Yogyakarta menggunakan layanan bus Trans Jogja.

Salah satu tujuan terfavorit adalah kawasan bersejarah Kampung Wisata Taman Sari.

Untuk menuju ke Taman Sari dari Stasiun Lempuyangan, penumpang dapat memanfaatkan dua pilihan rute armada Trans Jogja, yaitu Jalur 2B dan Jalur 3A.

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1. Perjalanan Jalur 2B

Penumpangan yang naik bus Jalur 2B dari halte di sekitar Stasiun Lempuyangan akan melintasi beberapa titik pemberhentian sebelum mendekati area Taman Sari:

Lintasan Rute:

Stasiun Lempuyangan → TPB SMP Kanisius Gayam (Timur) → Halte TJ Kenari 2 → TPB Among Rogo Kota → Makam Gajah (Utara) → SGM Kusumanegara (Utara) → Gedung Juang 45 → Gedong Kuning Banguntapan → TPB Poltekkes BSI → TPB Kehutanan Gedongkuning → TPB SMP 9 Basen → Halte Ngeksigondo Basen → Jl. Perintis Kemerdekaan (Selatan) → TPB Gambiran 1 → TPB Jl. Veteran → Halte PSKY → TPB Pasar Sepeda Tunjungsari → Halte Sugiono 2 → TPB Purawisata → Halte Katamso 2 → Senopati → Halte KHA Dahlan (Selatan) → Halte Ngabean → TPB Pasar Serangan → serta titik halte selanjutnya hingga Terminal Condong Catur.

Titik Turun: Penumpang dapat turun di Halte Ngabean atau Halte KHA Dahlan (Selatan), kemudian melanjutkan perjalanan singkat menggunakan transportasi lokal atau berjalan kaki menuju kawasan Taman Sari.

2. Perjalanan Jalur 3A

Selain Jalur 2B, penumpang juga bisa memanfaatkan bus Jalur 3A yang melewati pusat kota dan kawasan Malioboro:

Lintasan Rute:

Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Hokben Jakal (Timur) → TPB McD Jakal → Biologi UGM → Halte RS Sardjito (Timur) → FKG UGM (Utara) → Halte GIK UGM → TPB Panti Rapih → Halte Cik Di Tiro 1 → Halte Bulog → Halte Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3 → KHA Dahlan (Selatan) → Halte Ngabean → Portable Tamansari.