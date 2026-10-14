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Jadwal Film dan Jam Tayang Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2026

Rabu, 14 Oktober 2026 – 07:17 WIB
Jadwal Film dan Jam Tayang Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop di Yogyakarta pada hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi pecinta film yang berencana menghabiskan waktu luang di bioskop hari ini, Rabu, 14 Oktober 2026, sejumlah layar lebar di Yogyakarta menyajikan deretan film menarik.

Mulai dari bioskop di Ambarrukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall (CGV Hartono Mall), hingga CGV Transmart Maguwo menghadirkan berbagai genre seperti horor, aksi, komedi, hingga drama keluarga.

Berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film beserta harga tiket di bioskop-bioskop Yogyakarta untuk hari ini:

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1. Ambarrukmo Plaza XXI
Street Fighter (R13+ | 117 Menit)
Jam Tayang: 11:50 | 14:10 | 16:30 | 18:50 | 21:10

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+ | 105 Menit)
Jam Tayang: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

Rambut Sewu: Satu Langkah Getih (R17+ | 94 Menit)
Jam Tayang: 12:30

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Resident Evil (R17+ | 93 Menit)
Jam Tayang: 12:45 | 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:25

Other Mommy (Semua Umur | 111 Menit)
Jam Tayang: 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 | 20:35

Berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film beserta harga tiket di bioskop-bioskop Yogyakarta untuk hari ini.
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