Lowongan Pekerjaan di Sleman: Sektor Garmen dan Pusat Perbelanjaan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sejumlah peluang kerja terbaru kembali hadir bagi para pencari kerja di wilayah Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Berbagai perusahaan dari sektor manufaktur garmen hingga industri ritel modern saat ini sedang membuka kesempatan bergabung bagi para profesional muda maupun lulusan baru (fresh graduate) yang ingin membangun karir.

Salah satu kesempatan datang dari PT Westapusaka Kusuma, perusahaan manufaktur pakaian jadi (garmen) berorientasi ekspor yang berlokasi di Sleman.

Saat ini, perusahaan tersebut sedang membutuhkan posisi Staff PPIC (Production Planning and Inventory Control). Lowongan ini ditujukan bagi lulusan minimal D3/S1, dengan prioritas Jurusan Teknik Industri, serta memiliki pengalaman setidaknya satu tahun di bidang PPIC atau Merchandiser garmen.

Pelamar diharapkan memahami alur manufaktur garmen, manajemen inventaris, serta mahir mengoperasikan Microsoft Excel untuk penyusunan data dan jadwal. Selain ketelitian dan kemampuan berhitung, calon kandidat juga dituntut memiliki komunikasi yang baik untuk berkoordinasi antardivisi serta siap bekerja dalam tekanan target dan tenggat waktu.

Tak kalah menarik, pusat perbelanjaan modern Mirota Pasaraya juga mengajak masyarakat untuk mengisi dua posisi penting, yaitu Security dan Pramuniaga/Kasir. Untuk posisi Security, kualifikasi khusus diperuntukkan bagi pria berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat dengan tinggi badan minimal 165 cm, wajib memiliki sertifikat diklat security, serta tidak bertato maupun bertindik. Sementara untuk posisi Pramuniaga/Kasir, lowongan terbuka bagi pria maupun wanita lulusan SMA/SMK sederajat yang sehat jasmani dan rohani, serta sanggup bekerja keras dengan sistem shift.

Di sektor ritel, PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) turut membuka rekrutmen untuk posisi Crew Store. Lowongan ini terbuka bagi pelamar berusia minimal 18 tahun dengan latar belakang pendidikan mulai dari lulusan SMK/sederajat, D3, hingga S1. Menariknya, rekrutmen Alfamart kali ini juga membuka kesempatan yang ramah inklusi dan terbuka bagi para penyandang disabilitas (difabel) untuk ikut melamar.

Bagi Rekanaker yang tertarik melamar pada salah satu lowongan tersebut, persiapan yang matang menjadi kunci utama.

Pelamar diimbau untuk menyiapkan berkas fisik seperti CV terbaru, surat lamaran profesional, KTP, ijazah, serta dokumen pendukung lainnya secara rapi.