Aktivitas Harian Gunung Merapi, 26 Kali Guguran Lava, Status Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan resmi mengenai aktivitas Gunung Merapi sepanjang Selasa (13/10) pukul 00.00 hingga 24.00 WIB.

Berdasarkan hasil pengamatan harian, gunung api yang membentang di wilayah DIY dan Jawa Tengah ini tercatat masih menunjukkan suplai magma yang aktif dengan status aktivitas berada pada Level III (Siaga).

Dalam laporan yang disusun oleh petugas pengamat BPPTKG Yulianto teramati terjadi 26 kali guguran lava yang mengarah ke beberapa sektor sungai di lereng Merapi.

Guguran lava tersebut teramati meluncur ke arah Kali Sat/Putih, Kali Bebeng, Kali Krasak, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 kilometer).

Secara visual, Gunung Merapi tampak jelas hingga tertutup kabut tipis. Dari atas kawah, teramati asap berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang yang membumbung tinggi sekitar 150 hingga 200 meter di atas puncak.

Kondisi cuaca di sekitar Gunung Merapi terpantau cerah hingga berawan dengan angin bertiup lemah ke arah timur dan barat. Suhu udara di area pegunungan berada di kisaran 17,8 hingga 30,1 °C dengan kelembaban udara 39–88,2% dan tekanan udara 875,5–919,7 mmHg.

Aktivitas kegempaan Gunung Merapi dalam tempo 24 jam menunjukkan dinamika internal yang cukup tinggi. BPPTKG mencatat sejumlah kegempaan meliputi:

Guguran: 64 kali (Amplitudo: 2–29 mm, Durasi: 22,56–190,77 detik)

Hybrid/Fase Banyak: 77 kali (Amplitudo: 2–35 mm, Durasi: 9,55–43,1 detik)

Vulkanik Dangkal: 8 kali (Amplitudo: 3–70 mm, Durasi: 11,87–21,01 detik)

Tremor Harmonik: 2 kali (Amplitudo: 23–42 mm, Durasi: 28,39–41,79 detik)

Tektonik Jauh: 2 kali (Amplitudo: 4–24 mm, Durasi: 114,23–129,49 detik)

Rekomendasi Potensi Bahaya dan Imbauan BPPTKG

BPPTKG menegaskan bahwa data pemantauan menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung, yang berpotensi memicu terjadinya Awan Panas Guguran (APG) di dalam wilayah potensi bahaya.

Masyarakat diimbau untuk mematuhi zona bahaya yang telah ditetapkan: