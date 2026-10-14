Bikin Heboh, Perempuan Asal Sleman Menyetir Mobil Lawan Arah di Ringroad Utara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang perempuan bikin heboh karena mengendarai mobil lawan arah di Ringroad Utara, Kabupaten Sleman pada Selasa (13/10) malam.

Dalam video yang beredar di media sosial, pengemudi mengendarai kendaraan berwarna putih dengan kecepatan cukup tinggi.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pihaknya mengidentifikasi pengemudi berinisial AH (30) warga Gamping, Kabupaten Sleman.

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Menurutnya, AH menghentikan kendaraannya di Jalan Magelang, tetapi enggan membuka pintu mobil.

Petugas dan warga yang berada di lokasi sempat membujuk AH keluar mobil. Namun, upaya petugas tidak direspons olehnya.

"Petugas Polsek Mlati selanjutnya melakukan evakuasi dengan bantuan tukang kunci. Sekitar pukul 01.00 WIB pengemudi berhasil dikeluarkan dan dibawa ke RSA UGM untuk mendapatkan pemeriksaan medis," katanya, Rabu (14/10).

Lebih lanjut, keluarganya mengatakan bahwa AH memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa. Pihak kepolisian sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan medis pihak rumah sakit untuk memastikan kondisinya.

"Polisi telah menyita mobil tersebut ke Polsek Mlati untuk penanganan lebih lanjut," ujar Argo.