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Kapolda DIY yang Baru Ingin memberantas Pungli

Rabu, 14 Oktober 2026 – 18:25 WIB
Kapolda DIY yang Baru Ingin memberantas Pungli - JPNN.com Jogja
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo setelah bertemu dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X pada Rabu (14/10). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Irjen Pol Langgeng Purnomo bertemu dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X pada Rabu (14/12). Perwira tinggi Polri tersebut baru saja menjabat sebagai Kapolda DIY.

Sri Paduka mengatakan tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan kapolda sebelumnya.

"Penanganan era-era sebelum bapak, tantangannya berbeda dengan sekarang,” kata Sri Paduka.

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Oleh karena itu, KGPAA Paku Alam menilai perlu ada prosedur operasional standar (SOP) yang selaras di seluruh jajaran kepolisian.

Irjen Pol Langgeng sendiri mengatakan pertemuannya dengan Pemerintah DIY sebagai langkah awal untuk memahami kondisi wilayah sekaligus memperoleh masukan dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu yang menjadi sorotanya adalah penanganan masalah pungutan liar.

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Menurutnya, pungli akan menganggu ekosistem pariwisata di DIY sehingga polisi akan bertindak tegas.

“Wajib itu (pemberantasan pungli) karena akan mengganggu ekosistem,” ujar Irjen Pol Langgeng.

Kapolda DIY yang baru Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan komitmennya melawan pungli karena tindakan tersebut bisa mengganggu iklim pariwisatawa DIY.
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TAGS   Kapolda DIY pungli irjen langgeng Purnomo pungli parkir alun-alun kidul Pemda DIY pungli food truck

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