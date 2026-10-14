Tunjangan Profesi Guru Tak Kunjung Cair, Disdik Sleman Buka Suara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan bahwa pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para guru swasta merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hal ini seiring dengan berlakunya mekanisme penyaluran langsung dari pusat ke rekening penerima sejak 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi menyampaikan bahwa masyarakat serta tenaga pendidik perlu memahami perubahan mekanisme penyaluran TPG yang saat ini sudah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Bupati Gunungkidul Serahkan SK Alih Tugas 33 Guru PNS

"Mulai 2025 penyaluran TPG tidak lagi melalui pemerintah daerah atau sekolah, melainkan langsung dari pusat ke rekening masing-masing guru. Oleh karena itu, prosesnya sangat bergantung pada keaktifan guru," ujar Mustadi di Sleman, Rabu (14/10).

Pernyataan tersebut disampaikan guna menanggapi keluhan sejumlah guru swasta di Kabupaten Sleman terkait keterlambatan pembayaran TPG untuk periode Juli hingga September 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga telah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran hak para pendidik tersebut.

Saat ini, Kemendikdasmen bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkoordinasi secara intensif untuk menyelesaikan proses persetujuan.

Pemerintah memastikan hak-hak guru tetap aman selama data yang diinput terverifikasi valid.