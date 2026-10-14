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Hadir di Alun-Alun Wonosari, Sultan HB X Jelaskan Makna Tema HUT Gunungkidul

Rabu, 14 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Hadir di Alun-Alun Wonosari, Sultan HB X Jelaskan Makna Tema HUT Gunungkidul - JPNN.com Jogja
Upacara HUT Kabupaten Gunungkidul di Alun-Alun Wonosari pada Rabu (14/10). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri upacara HUT ke-196 Kabupaten Gunungkidul di Alun-Alun Wonosari pada Rabu (14/10).

Pada momentum HUT Gunungkidul yang mengusung tema Gayeng Guyub, Waras Ragane, Tentrem Atine, Sultan HB X kembali menegaskan pentingnya menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Menurut Sultan, tema yang diusung oleh Pemkab Gunungkidul tahun ini adalah perwujudan dari kehidupan yang tata-titi-tentrem karta-raharja, panjang-punjung pasir-wukir, gemah-ripah loh-jinawi.

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"Maknanya adalah suasana kesempurnaan batin masyarakat Gunungkidul yang membawa keteraturan sekaligus menggambarkan kesejahteraan warga,” katanya.

Ia menguraikan bahwa tata berarti aturan atau tatanan. Titi merupakan hasil dari tata. Tentrem berarti mewujudkan suasana yang menyenangkan, baik lahir maupun batin. Sedangkan karta menggambarkan warga yang giat bekerja sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing dan unggul.

"Semua itu dapat membentuk pribadi warga yang matang, utuh, dan tangguh," ujarnya.

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Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih berharap tema yang digaungkan tahun ini dapat berdampak bagi jalannya pemerintahan dan masyarakat.

“Melalui semboyan Gayeng Guyub, Waras Ragane, Tentrem Atine kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul senantiasa hidup rukun, bersatu, saling mendukung, serta dianugerahi kesehatan dan ketenteraman batin,” ujar Endah. (mcr25/jpnn)

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi pembina dalam upacara HUT Gunungkidul yang mengusung tema Gayeng Guyub, Waras Ragane, Tentrem Atine.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   hut Gunungkidul Sri Sultan Hamengku Buwono X tema hut gunungkidul pemkab gunungkidul sultan HB X gunungkidul bupati gunungkidul

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