Korupsi di BNPB Bukan Perkara Biasa, Forum PRB DIY Minta KPK Usut Kelemahan Sistem

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima tersangka seusai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10).

Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan ini memicu sorotan tajam, termasuk dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB DIY) yang menilai peristiwa tersebut melampaui kejahatan korupsi biasa.

Kelima tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu sore (14/10) pukul 16.48 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna jingga.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut setelah perkara resmi dinaikkan ke tahap penyidikan melalui forum ekspose.

“Setelah penyelidikan, perkara ini diputuskan naik ke tahap penyidikan pada forum ekspose tadi malam. Kemudian, penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Para tersangka tersebut selanjutnya tentu akan ditahan, sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi dapat kembali,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menangkap 14 orang dalam OTT tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak swasta. Rustian sendiri terpantau selesai menjalani pemeriksaan intensif pada Rabu siang dan keluar gedung tanpa mengenakan rompi tahanan.

Baca Juga: Mantan Lurah Condongcatur Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi TKD

Menanggapi kabar OTT tersebut, Forum PRB DIY menyampaikan keprihatinan mendalam dan memberikan dukungan penuh agar KPK mengusut kasus ini secara profesional, transparan, serta menyeluruh dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ketua Umum PRB DIY M. Taufiq AR menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan individu semata, melainkan harus membongkar kelemahan sistem, konflik kepentingan, dan relasi kuasa yang memberi ruang bagi penyimpangan.