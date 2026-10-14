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PP Muhammadiyah Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi di BNPB

Rabu, 14 Oktober 2026 – 19:50 WIB
PP Muhammadiyah Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi di BNPB - JPNN.com Jogja
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Muhammadiyah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara tuntas dugaan kasus korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dukungan ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut terhadap sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa penindakan tegas oleh KPK merupakan cerminan dari harapan besar masyarakat akan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan konsisten di Indonesia.

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"Apa pun langkah KPK itu akan selalu menjadi harapan publik terhadap pemberantasan korupsi yang lebih sistematik yang mestinya kami harapkan," ujar Haedar seusai menghadiri Milad Ke-35 Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Rabu (14/10).

Haedar menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan kepada penyidik KPK agar dilakukan sesuai dengan tahapan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di persidangan.

Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah sejak dahulu selalu menaruh perhatian besar dan keprihatinan mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa, khususnya terkait bencana alam dan isu korupsi.

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Muhammadiyah sendiri aktif berada di garis depan dalam membantu masyarakat terdampak bencana melalui aksi-aksi kemanusiaan.

Oleh karena itu, dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, terlebih yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana harus ditindak tanpa kompromi.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dukungan terhadap pengusutan kasus korupsi di BNPB.
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TAGS   pp muhammadiyah Ott KPK ott bnpb korupsi bnpb Haedar Nashir

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