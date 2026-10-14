Wagub DIY Minta Polda Jogja Lebih Adaptif dalam Menghadapi Dinamika Sosial

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X menekankan pentingnya penyesuaian pendekatan serta keselarasan jajaran kepolisian dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Sri Paduka saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY yang baru Irjen Pol Langgeng Purnomo di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (14/10).

Sri Paduka menyebutkan bahwa tantangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini jauh berbeda dibanding periode-periode sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh pola komunikasi di media sosial dan karakteristik generasi muda.

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"Kami bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namanya belajar, karena semuanya berubah. Penanganan era-era sebelum Bapak, tantangannya berbeda dengan sekarang," ujar KGPAA Paku Alam X.

Wagub DIY mengingatkan bahwa sebutan Yogyakarta sebagai Kota Toleransi tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari upaya dan kesadaran bersama yang terus dirawat secara konsisten.

Guna mendukung kekondusifan di Joga, Sri Paduka mendorong adanya standard operating procedure (SOP) yang selaras dan seragam di seluruh jajaran kepolisian hingga tingkat bawah.

Menanggapi arahan Wagub DIY, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan bakal mendukung penuh program pemerintah daerah dan pusat serta siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Yogyakarta.

Irjen Pol Langgeng Purnomo mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang akan segera direalisasikan.