Sultan HB X Minta Pemkab Gunungkidul Perkuat Sektor Pertanian

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan masukan strategis terkait arah pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada momentum Peringatan Hari Jadi ke-196 Kabupaten Gunungkidul, Rabu (14/10).

Sultan menegaskan pentingnya memfokuskan pertumbuhan ekonomi daerah pada penguatan sektor pertanian, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketimbang menggantungkan masa depan daerah pada sektor industri.

Dalam pengamatannya, kondisi kehidupan masyarakat Gunungkidul saat ini telah mengalami transformasi dan peningkatan kesejahteraan yang signifikan secara bertahap.

Masalah kerawanan pangan masa lalu, seperti keterpaksaan mengonsumsi tiwul akibat kekurangan beras, kini sudah teratasi seiring memadainya produksi dan ketersediaan beras lokal. Singkong yang dahulu menjadi makanan pokok pengganti pun kini bernilai ekonomis tinggi untuk diperdagangkan.

Peningkatan taraf hidup warga juga tercermin dari pola pemilikan aset tabungan nonbank, seperti kepemilikan ternak serta pohon jati kebon di pekarangan warga, yang relatif dijaga dan tidak dijual kecuali dalam keadaan mendesak.

Terkait strategi ekonomi daerah, Sri Sultan meminta agar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menggantungkan harapan pada industrialisasi skala besar, mengingat keberlangsungannya sangat bergantung pada minat dan dinamika investor.

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Sultan mengarahkan Pemkab Gunungkidul untuk merancang kebijakan yang berfokus pada efisiensi serta optimalisasi produk-produk sektor pertanian guna mendongkrak pendapatan petani secara langsung.

Sultan juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui sistem tumpang sari. Para pemilik kebun jati diimbau membersihkan guguran daun kering yang rawan memicu kebakaran saat musim kemarau, lalu memanfaatkan lahan sela di bawah tegakan jati dengan tanaman berumur pendek seperti kacang tanah atau kacang hijau.