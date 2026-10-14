Pakar UGM Ungkap Tantangan Penanganan Karhutla Lahan Gambut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan masih terus terjadi hingga saat ini. Bahkan, kemunculan titik api baru kini meluas hingga ke pulau Indonesia lainnya, seperti di Merauke, Papua.

Dampak kabut asap akibat kebakaran tersebut tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga menyeberang hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Hal ini menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hingga penutupan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di beberapa negara bagian Malaysia.

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Pakar Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fiqri Ardiansyah menjelaskan bahwa fenomena el nino yang berlangsung cukup lama menjadi penyebab utama rentannya lahan di Indonesia.

"Jadi, memang curah hujannya minimum dan ini bukan di awal-awal musim. Artinya, makin lama makin masuk ke periode el Nino, curah hujannya mendekati nol, kondisi bahan bakar (gambut) itu menjadi lebih rentan," ungkap Fiqri, dikutip dari laman resmi UGM pada Rabu (14/10).

Fiqri menegaskan bahwa kekeringan tidak secara langsung membakar lahan. Karhutla selalu membutuhkan ketersediaan bahan bakar, oksigen, dan sumber penyulutan (ignition).

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Perbedaan mendasar antara karhutla di lahan nongambut dan lahan gambut terletak pada perilaku apinya.

Kebakaran di lahan nongambut umumnya terjadi di permukaan tanah hingga merambat ke tajuk tanaman.