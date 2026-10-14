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Peneliti UGM Ungkap Potret Pendapatan Ojol di 5 Kota Besar

Rabu, 14 Oktober 2026 – 22:23 WIB
Peneliti UGM Ungkap Potret Pendapatan Ojol di 5 Kota Besar - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Hasil riset UGM tentang pendapatan bulanan pengemudi ojek online (ojol). Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebijakan penurunan platform fee atau biaya sewa penggunaan aplikasi ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi paling tinggi 8 persen telah resmi berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Guna melihat efektivitas kebijakan tersebut di lapangan, dua peneliti dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Danang Parikesit dan M. Rizka Fahmi Amrozi menggelar riset mengenai dampak kesejahteraan mitra pengemudi di lima kota besar, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Bandung, dan Surabaya.

Survei yang berlangsung pada 8 September hingga 2 Oktober 2026 ini melibatkan 2.120 responden menggunakan metode Cochran. Khusus segmen pengemudi ojek online, mayoritas responden merupakan pengguna platform GoRide (44 persen) dan GrabBike (38 persen).

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Peneliti UGM Rizka Fahmi Amrozi mengungkapkan bahwa mayoritas pengemudi ojol menjadikan profesi ini sebagai sumber penghidupan utama.

Rata-rata pengemudi bekerja dengan intensitas tinggi, yakni 8–10 jam per hari, melayani 11–15 pesanan, dan menempuh jarak 31–90 km per hari.

Dalam skenario kerja 8–10 jam tersebut, riset UGM memetakan neraca keuangan bulanan (24 hari kerja) mitra pengemudi sebagai berikut:

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  • Pendapatan Kotor Harian: Rp 150.000 – Rp 250.000
  • Estimasi Pendapatan Kotor Bulanan: Rp 3,6 juta – Rp 6,0 juta
  • Pengeluaran Operasional Bulanan: Rp 1,2 juta – Rp 3,2 juta (meliputi BBM, perawatan kendaraan tak terduga, dan konsumsi)
  • Estimasi Penghasilan Bersih: Rp 2,4 juta – Rp 4,8 juta per bulan

"Bahan bakar minyak (BBM) menjadi beban terbesar harian disusul dengan biaya perawatan kendaraan yang tidak terprediksi, tetapi tidak dapat dihindari," kata Rizka dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Kondisi itu makin memprihatinkan bagi mitra pengemudi yang menanggung beban sewa atau cicilan kredit kendaraan dengan rata-rata Rp 1,2 juta per bulan. Penghasilan bersih yang dibawa pulang menyusut menjadi hanya Rp 1,35 juta hingga Rp 3,75 juta per bulan.

Meski pemerintah telah memotong biaya sewa aplikasi ojol menjadi 8 persen, harga BBM dan servis kendaraan masih membebani.
Sumber ugm.ac.id
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TAGS   ojol ojol jogja pendapatan ojol penghasilan ojol ojek online UGM

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