Anggaran Penanganan Stunting di DIY Bakal Naik Tahun Depan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggaran penanganan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan meningkat pada 2027.

Tambahan alokasi dana ini diprioritaskan untuk membiayai program peningkatan gizi balita dan ibu hamil secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto seusai mengunjungi Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Rabu (14/10).

"Kami terus mendorong keberlanjutan program percepatan penanganan stunting ini. Tahun depan anggaran untuk menyelesaikan masalah stunting akan kami naikkan," ujar Eko Suwanto.

Eko memperinci bahwa alokasi dana penanganan stunting untuk 45 kelurahan di Kota Yogyakarta terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2025 anggaran penanganan stunting Rp 100 juta per kelurahan, naik menjadi Rp 120 juta pada tahun ini, dan dipastikan bertambah pada tahun depan.

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Menurut Eko, peningkatan alokasi anggaran penanganan stunting ini sejalan dengan mandat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Aturan tersebut mewajibkan Pemerintah DIY untuk memberikan alokasi anggaran secara adil dan merata kepada setiap kalurahan dan kelurahan saban tahunnya guna menunjang pemajuan serta pemberdayaan masyarakat lokal.