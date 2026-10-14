5 Kecamatan di Kulon Progo dengan Tingkat Kerusakan Jalan Tertinggi

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan lima wilayah kapanewon (kecamatan) sebagai fokus utama penanganan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Langkah strategis ini diambil guna mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang terbatas agar pemulihan aksesibilitas masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyatakan bahwa penetapan prioritas penanganan dilakukan secara terukur berdasarkan data indikator objektif kondisi jalan di seluruh wilayah melalui sistem dashboard data terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemetaan jalan rusak dilakukan secara adil tanpa adanya subjektivitas.

"Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan serta percepatan pemulihan aksesibilitas jalan bagi masyarakat. Kami harus berani mengambil skala prioritas dan tetap fokus. Penanganan jalan rusak berat kami lakukan dengan pola menurunkan persentase tingkat kerusakan tertinggi hingga mendekati rata-rata daerah," ujar Agung Setyawan di Kulon Progo, Rabu (14/10).

Berdasarkan data survei infrastruktur jalan Pemkab Kulon Progo, terdapat lima kapanewon yang menjadi prioritas utama karena memiliki persentase kerusakan jalan tidak mantap di atas rata-rata daerah, yaitu:

Kapanewon Kokap

Menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan jalan tertinggi. Dari total panjang jalan yang disurvei sepanjang 96,74 kilometer, persentase jalan tidak mantap mencapai 57,95 persen. Kerusakan mencakup 44,86 kilometer jalan rusak berat dan 11,20 kilometer jalan rusak ringan.

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Kapanewon Galur

Menempati urutan kedua prioritas dengan persentase jalan tidak mantap sebesar 51,75 persen. Dari total 36,22 kilometer jalan yang disurvei, kategori rusak berat tercatat sepanjang 14,66 kilometer dan rusak ringan sepanjang 4,09 kilometer.

Kapanewon Samigaluh

Di wilayah utara, Samigaluh memiliki panjang jalan yang disurvei mencapai 113,49 kilometer dengan tingkat jalan tidak mantap sebesar 40,41 persen. Kerusakan di wilayah ini mencakup 34,46 kilometer rusak berat dan 11,40 kilometer rusak ringan.