Stok Melimpah Tak Menjamin Harga Pangan Murah di Pasaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketersediaan pangan nasional yang diproyeksikan surplus rupanya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan harga terjangkau di tingkat konsumen. Meskipun stok melimpah, harga komoditas pokok, seperti beras dan cabai masih melonjak di pasaran.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per September 2026, stok akhir beras diperkirakan mencapai 16,06 juta ton dan cabai rawit surplus 60.283 ton.

Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan pertama Oktober 2026 mencatat harga rata-rata nasional beras medium mencapai Rp 14.676 per kilogram, cabai merah Rp 63.913 per kilogram, dan cabai rawit menyentuh Rp 88.846 per kilogram.

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Dosen Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Gilang Wirakusuma menilai kesenjangan ini mengindikasikan adanya masalah serius pada sistem tata niaga pangan nasional.

Menurutnya, angka proyeksi neraca pangan hanya gambaran agregat antara ketersediaan dan kebutuhan, tetapi tidak selalu mencerminkan pasokan riil di lapangan.

"Tidak semua kapasitas produksi atau stok itu kemudian mengalir atau dapat diinteraksikan pada hubungan supply and demand di pasar. Harga itu bukan hanya dibentuk dari kapasitas produksi atau harga di farm gate (tingkat petani), tetapi juga beban harga yang timbul dari proses distribusi," ujar Gilang, Selasa (13/10).

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Gilang membeberkan beberapa faktor utama yang membuat harga di pasaran tetap tinggi meski produksi nasional surplus, yaitu:

Tingginya Biaya Logistik dan Distribusi

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, ditambah kenaikan biaya energi dan keterbatasan infrastruktur, memicu pembengkakan biaya pengiriman komoditas dari sentra produksi ke wilayah konsumen.