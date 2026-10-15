Rute Trans Jogja dari Malioboro ke Kampus UII Jakal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum yang ingin bepergian dari jantung Kota Yogyakarta menuju kawasan Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Kaliurang (Jakal), menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja merupakan pilihan yang aman, nyaman, dan ekonomis.

Karena belum ada jalur trayek langsung (satu bus) dari Malioboro menuju UII Jakal, perjalanan ini memerlukan satu kali transit di Terminal Condongcatur. Berikut adalah panduan rute dan titik pemberhentian selengkapnya.

Tahap 1: Naik Trans Jogja Jalur 2A

Perjalanan dimulai dari kawasan sumbu filosofis Malioboro. Anda dapat naik dari salah satu halte di sepanjang Jalan Malioboro, seperti Halte Malioboro 1, 2 (Kepatihan), atau 3.

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Dari Malioboro, bus Jalur 2A akan membawa Anda berputar menyusuri rute perkotaan ke arah selatan, timur, hingga utara. Titik keberangkatan bisa dari halte Malioboro 1, Malioboro 2, atau Malioboro 3.

Rute yang dilalui: Taman Pintar → Jogjatronik → Purawisata → Pujokusuman → RSI Hidayatullah → Gambiran → Jalan Perintis Kemerdekaan → Gedong Kuning → Gembira Loka → SGM Kusumanegara → GOR Among Rogo → Kridosono → UKDW → RS Bethesda → Cik Di Tiro → Universitas Gadjah Mada (UNY/Jl. Colombo) → Santren → Prayan.

Titik Turun / Transit: Bus kemudian akan mengakhiri atau melewati area Terminal Condongcatur, yang menjadi titik transit utama Anda untuk melanjutkan perjalanan ke arah utara.

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Tahap 2: Transit dan Melanjutkan dengan Trans Jogja Jalur 12

Setibanya di Terminal Condongcatur, Anda tinggal berpindah ke armada Trans Jogja Jalur 12 yang melayani koridor ke arah utara via Jalan Kaliurang.

Titik Keberangkatan Transit: Terminal Condongcatur

Rute yang dilalui Jalur 12: SPBU Condongcatur (Timur) → Prayan → Susteran Novisiat → Universitas Sanata Dharma → Jalan Colombo → Vokasi UGM → FKG UGM → RS Sardjito → MM UGM → Hotel Vidi Jakal → Superindo Kaliurang → Pasar Kolombo → Terminal Bangunan → Simpang Palem Raya → Kantor Camat Ngaglik → Puskesmas Ngaglik I → SMP Negeri 2 Ngaglik → Warung Sego Penyetan Banyuwangi → Wedangan Kampoeng → Simpang Besi Jangkang → Pusat Rehabilitasi YAKKUM → Boulevard UII.