Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 15 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda para penikmat film di Yogyakarta yang merencanakan agenda menonton bioskop hari ini, berbagai pilihan tayangan menarik dari genre action, horor, komedi, hingga drama keluarga siap menghibur di sejumlah bioskop favorit Yogyakarta.

Berikut adalah jadwal tayang lengkap di Ambarukmo Plaza XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, Pakuwon Mall CGV, dan Transmart Maguwo CGV untuk Kamis, 15 Oktober 2026.

1. Plaza Ambarukmo XXI (Plaza Ambarukmo, Jl. Laksda Adisucipto)

Street Fighter (R13+ | 117 Menit)

Jam Tayang: 11:50 | 14:10 | 16:30 | 18:50 | 21:10

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Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+ | 94 Menit)

Jam Tayang: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

Resident Evil (R13+ | 100 Menit)

Jam Tayang: 12:20 | 14:15 | 18:15

Ghosting (R17+ | 93 Menit)

Jam Tayang: 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35

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Other Mommy (R13+ | 103 Menit)

Jam Tayang: 13:00 | 17:00 | 21:00

Bapak Paling Jujur (R13+ | 103 Menit)

Jam Tayang: 14:55 | 18:55