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Saksikan Sendratari Ramayana di Panggung Terbuka Candi Prambanan Malam Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 – 10:17 WIB
Saksikan Sendratari Ramayana di Panggung Terbuka Candi Prambanan Malam Ini - JPNN.com Jogja
Kawasan Candi Prambanan tempat pertunjukan Ramayana Ballet malam ini. Foto: Kementerian Pariwisata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat dan wisatawan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sekitarnya pada malam ini, Kamis 15 Oktober 2026, Candi Prambanan kembali menggelar pertunjukan seni tari kolosal ikonik Sendratari Ramayana Prambanan.

Dihelat di Open Air Outdoor Stage (panggung terbuka) dengan latar belakang lanskap Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO, pementasan ini menawarkan pengalaman seni drama dan tari yang memukau di bawah langit malam.

Sejak dipentaskan pertama kali pada tahun 1961, Sendratari Ramayana Prambanan terus menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

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Pertunjukan tanpa dialog ini mengangkat kisah kasih sayang dan perjuangan Rama dalam menyelamatkan Shinta dari cengkeraman Rahwana.

Gerakan tari yang dibawakan merupakan langgam tari klasik paduan gaya Yogyakarta dan Surakarta.

Didukung oleh lebih dari 200 penari serta musisi profesional, pementasan diiringi musik gamelan Jawa secara langsung (live show).

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Perpaduan tata cahaya panggung yang megah, irama gamelan yang dinamis, serta siluet candi yang anggun menciptakan suasana magis yang berkesan bagi para penonton.

Pertunjukan Sendratari Ramayana Prambanan malam ini dipentaskan di panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) pada pukul 19.30 WIB

Bagi Anda yang ingin menyaksikan pertunjukan Ramayana Ballet di Candi Prambanan, malam ini tersedia di outdoor stage. Cek harga tiketnya.
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TAGS   candi Prambanan sendratari ramayana sendratari ramayana prambanan ramayana ballet ramayana prambanan penonton pertunjukan sendratari ramayana

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