4 Rombongan Umrah Asal DIY Tunda Keberangkatan ke Arab Saudi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi berdampak terhadap sejumlah penerbangan.

Rombongan umrah asal Daerah Istimewa Yogyakarta juga terpaksa menunda penerbangan ke Arab Saudi.

Plt Kakanwil Kementerian Haji DIY Silvia Rosetti membenarkan informasi adanya penundaan keberangkatan jemaah umrah dari DIY akibat eskalasi di Timur Tengah.

"Terkait eskalasi di Timur Tengah tentu berdampak langsung bagi jemaah umrah DIY. Dampak utamanya penundaan dan pembatalan sejumlah maskapai yang menuju Arab Saudi khususnya yang transit melalui Riyadh, menyusul pembatasan ruang bandara," katanya, Kamis (15/10).

Saat ini pihaknya masih mengumpulkan data jumlah keseluruhan jemaah umrah asal DIY yang ditunda keberangkatannya.

"Data pasti belum ada, tetapi ada beberapa biro yang sudah melaporkan terkait penundaan keberangkatan sekitar empat rombongan," kata Silvia.

Silvia mengimbau calon jemaah umrah asal DIY untuk menunda keberangkatan ke Arab Saudi demi keselamatan dan kenyamanan saat beribadah ke Tanah Suci.

Dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi, berulang kali menjadi sasaran serangan kelompok Ansar Allah atau Houthi dari Yaman.