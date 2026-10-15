Laporan BPPTKG Soal Gunung Merapi: 68 Kali Gempa Guguran, Status Masih Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Hingga saat ini, tingkat aktivitas gunung api tersebut dipertahankan pada Level III atau siaga.

Berdasarkan laporan pengamatan periode Rabu (14/10) mulai pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi masih terus berlangsung.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung, yang berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya pada Kamis (15/10).

Berdasarkan hasil pengamatan visual, kondisi cuaca di sekitar puncak Merapi cenderung mendung.

Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, bertekanan lemah, dan membumbung tinggi sekitar 30 hingga 100 meter di atas puncak kawah.

Dari sisi kegempaan, BPPTKG mencatat dominasi aktivitas gempa guguran serta kegempaan internal:

Gempa Guguran: Terjadi sebanyak 68 kali dengan amplitudo 2–34 mm dan durasi berkisar 23,99 hingga 143,37 detik.

Hybrid/Fase Banyak: Terjadi sebanyak 21 kali dengan amplitudo 2–52 mm.

Vulkanik Dangkal: Terjadi sebanyak 21 kali dengan amplitudo 2–80 mm.

Tremor Non-Harmonik: Terjadi 2 kali dengan amplitudo 33–43 mm.

Low Frequency: Terjadi 1 kali dengan amplitudo 3 mm.

Potensi Bahaya dan Imbauan BPPTKG

Agus Budi Santoso menegaskan agar masyarakat tetap mematuhi rekomendasi teknis yang telah dikeluarkan demi meminimalkan risiko bencana.

Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas guguran yang mengancam beberapa sektor.