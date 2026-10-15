Malam Puncak HUT ke-75 Kulon Progo, Listrik Padam Sejenak, 7.500 Obor Menyala

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Suasana Alun-Alun Wates dipastikan bakal syahdu dan sarat makna pada puncak Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo, Kamis malam (15/10).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyiapkan aksi spektakuler berupa pemadaman listrik sejenak yang dilanjutkan dengan penyalaan 7.500 obor secara serentak.

Atraksi budaya bertajuk tema agung Nyawiji Anjayeng Bawana ini bukan sekadar pertunjukan visual, melainkan simbolis utama untuk mengobarkan semangat, daya juang, serta menyatukan visi warga Kulon Progo dalam berkontribusi bagi Nusantara.

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Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito membeberkan bahwa pertunjukan seni kolosal ini mengambil inspirasi utama dari lakon dan kearifan lokal ternama, yaitu Api di Bukit Menoreh.

"Inspirasi utamanya adalah Api di Bukit Menoreh. Api di sini bukan sekadar kobaran fisik, melainkan simbol bara semangat masyarakat Kulon Progo dalam menghadapi dinamika dan tantangan zaman," kata Joko Mursito.

Secara teknis, prosesi penyalaan api utama akan diawali secara simbolis oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada pukul 19.30 WIB.

Api tersebut kemudian diteruskan secara estafet kepada para panewu (camat) hingga menyebar ke seluruh peserta upacara yang memegang obor.

Guna mendukung keheningan dan kesakralan momentum tersebut, jaringan listrik di sekitar lokasi acara akan dipadamkan secara singkat.