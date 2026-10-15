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Viral Pengunjung Wisdom Park Dipungut Biaya, UGM Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 – 17:14 WIB
Viral Pengunjung Wisdom Park Dipungut Biaya, UGM Buka Suara - JPNN.com Jogja
Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang jadi sorotan setelah informasi viral di media sosial tentang kewajiban membayar bagi pengunjung yang membawa tikar dan menongkrong di Wisdom Park.

Seorang warganet mengungkapkan hal tersebut di media sosial Threads karena diminta membayar sewa Rp 129.500 per jamnya.

Setelah keluhan tersebut viral, UGM sebagai pemilik taman tersebut buka suara.

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Juru bicara UGM I Made Andi Arsana membantah adanya penarikan biaya menongkrong di Wisdom Park.

Menurut dia, saat itu petugas keamanan hanya memberikan edukasi dan sosialisasi tentang ketentuan tarif yang akan berlaku.

Made menjelaskan bahwa penggunaan area dan fasilitas Wisdom Park telah diatur dalam tata tertib pengelolaan kawasan dan Peraturan Rektor UGM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Tarif UGM Residence.

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"Kegiatan di luar aktivitas pembelajaran yang menggunakan area atau fasilitas secara khusus perlu mengikuti mekanisme perizinan dan ketentuan tarif yang berlaku," kata Made dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10).

Akan tetapi, untuk kegiatan kuliah, praktikum serta kegiatan penunjang pembelajaran lainnya, termasuk latihan unit kegiatan mahasiswa (UKM), tidak dikenakan tarif.

Sedang viral di media sosial tentang keluhan warganet yang mengaku dipungut tarif sewa saat menongkrong dan membawa tikar di Wisdom Park. Begini kata UGM.
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