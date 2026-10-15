Anggota Dewan Kritik Penanganan Kekeringan di Kulon Progo, APBD Hanya Membiayai 20 Tangki

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Kinerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menangani bencana kekeringan mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.

Anggaran penanganan tanggap darurat untuk distribusi air bersih dinilai sangat minim dan belum berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo Jeni Widiyatmoko di sela-sela Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo, Kamis (15/10).

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Jeni menilai Pemkab Kulon Progo masih belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk menjamin akses air bersih warga selama musim kemarau.

Menurutnya, dari ratusan tangki air yang didistribusikan ke wilayah terdampak, porsi pendaanaan dari Pemkab sangat memprihatinkan.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo yang dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat dropping air bersih sangat minim," tegas Jeni.

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Berdasarkan data rilis resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, total bantuan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat terdampak kekeringan telah mencapai 604 tangki.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 20 tangki saja yang dibiayai melalui dana APBD Kulon Progo.