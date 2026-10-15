Ketimpangan Harga Daging dan Telur Ayam, di Peternak Murah, Sampai Konsumen Mahal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menelusuri penyebab terjadinya ketimpangan harga daging ayam dan telur yang tergolong signifikan antara tingkat peternak (produsen) dan konsumen akhir.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya anomali harga komoditas peternakan tersebut di pasaran, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Anomali ini, harga ayam dan telur, di peternak itu Rp 21 ribu per kilogram, tetapi di ujung (konsumen) ayamnya Rp 45 ribu per kilogram. Telur juga demikian Rp 30 ribu lebih, bahkan hampir Rp 40 ribu per kilogram," kata Amran saat melakukan kunjungan kerja di PT Widodo Makmur Unggas, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Kamis (15/10).

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Mentan menilai perbedaan harga yang tajam dari hulu ke hilir tersebut sangat merugikan peternak maupun masyarakat luas sebagai konsumen.

Ia mengindikasikan adanya peran perantara yang tidak sehat dalam rantai distribusi.

"Jadi, yang berteriak produsen dan konsumen. Artinya, ada middleman yang tidak sehat dan kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri," tegas Amran.

Ia memperingatkan seluruh pihak dalam rantai perdagangan ayam dan telur agar tidak melakukan praktik kecurangan.

Kementan berencana menerjunkan tim satuan tugas (satgas) untuk memeriksa seluruh alur distribusi dari hulu hingga hilir.