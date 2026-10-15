Harga Air Bersih di Kulon Progo Tergolong Mahal, Pemkab Diminta Turun Tangan

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, didesak untuk segera melakukan intervensi terhadap harga distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Pasalnya, tarif dropping air bersih skema swadaya di wilayah ini dinilai sangat mahal dan memberatkan warga.

Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo Jeni Widiyatmoko di sela-sela Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo, Kamis (15/10).

Jeni menyoroti tingginya tarif satu tangki air bersih swadaya melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo yang mencapai Rp 450.000.

Menurutnya, nominal tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan daerah tetangga seperti Kabupaten Bantul maupun Gunungkidul.

"Kami berharap Pemkab Kulon Progo dapat segera melakukan penyesuaian harga agar masyarakat maupun lembaga sosial yang ingin berpartisipasi membantu warga terdampak kekeringan tidak terbebani biaya tinggi dan dapat menjangkau lebih banyak titik bantuan," ujar Jeni.

Tingginya harga air bersih swadaya ini makin disayangkan mengingat keterlibatan anggaran daerah untuk tanggap darurat bencana kekeringan tergolong minim.

Dari rilis BPBD Kulon Progo, tercatat sekitar 230-an tangki air bersih terpaksa dipasok menggunakan dana swadaya masyarakat.

Berdasarkan data resmi BPBD, total bantuan air bersih yang telah disalurkan ke wilayah terdampak mencapai 604 tangki.