Dapur MBG Dilarang Beli Telur Ayam dengan Harga Murah, Minimal Rp 26.500 Per Kg

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melarang dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membeli telur ayam dari peternak dengan harga murah.

Kementan meminta penyesuaian harga pembelian telur untuk kebutuhan MBG ditetapkan minimal Rp 26.500 per kilogram demi menjaga kesejahteraan peternak mandiri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja di PT Widodo Makmur Unggas, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10).

Amran menegaskan bahwa Kementan telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait penetapan harga batas bawah tersebut.

"MBG kami minta membeli telur dengan harga Rp 26.500 (per kilogram). Kami sudah bicara langsung Kepala BGN Pak Sudaryono," ujar Amran.

Amran mengapresiasi BGN yang bergerak cepat menindaklanjuti usulan Kementan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) penyesuaian harga pembelian bahan pangan untuk program MBG, khususnya komoditas telur ayam.

Namun, di lapangan masih ditemukan pihak pengelola dapur MBG yang menawar dan membeli telur dari peternak dengan harga jauh di bawah ketentuan.

"Beliau (Sudaryono) sudah mengirim surat edaran, tetapi ada yang tidak patuh. Ternyata ada yang tetap membeli dengan harga Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per kilogram. Itu tidak boleh terjadi," tegas Amran.