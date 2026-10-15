Kanwil DJP DIY Kejar Target Penerimaan Pajak Rp 6 Triliun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktorat Kantor Wilayah Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengejar target pajak tahunan yang telah ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP DIY Sekti Widihartanto mengatakan target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 6,053 triliun.

Menurutnya, terhitung sejak September kemarin pungutan pajak di DIY telah mencapai Rp 4,5 triliun atau sekitar 66,05 persen dari target.

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"Mudah-mudahan ini menunjukkan bagaimana perekonomian DIY yang terus berkembang, bertumbuh dan mudah-mudahan kami bisa mencapai target hingga akhir tahun,” katanya, Kamis (15/10).

Sekti menyebut sektor perdagangan besar dan perbankan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak di DIY.

Menurut dia, Kanwil DJP DIY akan terus mengawasi dan memeriksa kepatuhan wajib pajak.

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Upaya ini dilakukan untuk menjaga tren penerimaan hingga akhir tahun sehingga target penerimaan bisa tercapai.

Selain itu, pejabat daerah hingga kepala instansi bakal dijadikan contoh dalam kepatuhan melapor pajaknya tepat waktu.