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Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Kena OTT KPK, Ini Perkaranya

Kamis, 15 Oktober 2026 – 20:28 WIB
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Kena OTT KPK, Ini Perkaranya - JPNN.com Jogja
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kena OTT Komisi Pembertantasan Korupsi. Foto: klaten.go.id

jogja.jpnn.com, KLATEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Penangkapan terhadap Bupati Klaten tersebut menjadi OTT ke-23 yang dilancarkan KPK sepanjang 2026.

"Benar. Dugaan suap,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/10).

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Setyo menjelaskan selain menjaring orang nomor satu di Kabupaten Klaten tersebut, tim penyidik KPK juga menangkap sejumlah pihak lain, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT terhadap Hamenang berkaitan dengan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah," kata Budi.

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Selain itu, ia mengatakan KPK menduga ada dugaan suap terhadap pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," ujarnya.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring OTT KPK. Ini perkara yang diduga menjeratnya.
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TAGS   kpk bupati klaten Ott KPK bupati klaten kena ott kpk hamenang wajar ismoyo

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