Momen HUT ke-75 Kulon Progo, Mengenang Sejarah Penyatuan Wilayah dan Titah Luhur Raja

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo menjadi momen bersejarah untuk mengenang kembali perjalanan panjang berdirinya daerah tersebut.

Melalui rangkaian malam tirakatan hingga Rapat Paripurna Istimewa DPRD, jajaran pemerintah daerah dan masyarakat diajak merenungi kembali gagasan luhur para pendiri bangsa dan tokoh daerah.

Puncak perenungan sejarah ini mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kulon Progo yang digelar di Gedung DPRD, Kamis Kliwon (15/10).

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengajak seluruh pihak untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para tokoh dan sesepuh yang telah berjuang demi mewujudkan Kabupaten Kulon Progo.

"Hari ini adalah hari yang baik untuk memberi penghormatan kepada para sesepuh dan tokoh yang telah berjuang dan berkorban, baik harta, tenaga, maupun pikiran, demi mewujudkan Kabupaten Kulon Progo hingga seperti sekarang," ujar Agung.

Dalam sambutannya, Agung mengingatkan bahwa sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari titah luhur Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam VIII.

Kedua tokoh tersebut menyatukan Kabupaten Kulon Progo yang dahulu berpusat di Sentolo dengan Kabupaten Adikarto yang berpusat di Wates.

Penyatuan dua wilayah tersebut ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 pada tanggal 15 Oktober 1951, dengan pusat pemerintahan disepakati berada di Kota Wates.