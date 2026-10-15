Berkunjung ke Gunungkidul, Mentan Amran Bawa Bantuan Bibit dan Alsintan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menerima bantuan bibit komoditas pangan serta alat dan mesin pertanian (alsintan) modern dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Bantuan ini disalurkan guna memperkuat produktivitas sektor pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan bahwa penyerahan bantuan tersebut bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meninjau langsung aktivitas pertanian dan peternakan di wilayah Gunungkidul, Kamis (15/10).

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"Kami laporkan juga kepada beliau karena Gunungkidul ini (saat) musim hujan sangat potensial untuk mulai menanam," ujar Endah.

Dalam alokasi bantuan tahun ini, Gunungkidul mendapatkan bantuan bibit jagung yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan lahan seluas 9.500 hektare. Penanaman akan dimulai seiring masuknya musim penghujan.

"Bantuan bibit jagung 8.500 hektare yang tahap pertama itu akan kami tanam setelah musim hujan, ditambah nanti untuk 1.000 hektare lagi," jelas Endah.

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Selain komoditas jagung, Kementan juga memberikan bantuan bibit tanaman perkebunan dan hortikultura, meliputi:

Kelapa Genjah Pandan Wangi: untuk lahan seluas 221 hektare.

Kakao: untuk lahan seluas 50 hektare.

Durian: untuk lahan seluas 10 hektare.

Endah berharap bantuan bibit unggul ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.