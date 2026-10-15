Ternyata, Sebegini Tarif Sewa Kawasan Wisdom Park UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya buka suara merespons informasi viral di media sosial tentang tarif sewa Taman Kearifan atau Wisdom Park.

Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana menyambut baik kritik dan saran dari masyarakat terkait pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut.

“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi,” ujar Made dalam keterangan resminya, Kamis (15/10).

Menanggapi keluhan salah satu pengunjung yang viral di media sosial soal tagihan tarif Rp 129.500 per jam untuk penggunaan tikar, Andi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya tepat.

Menurut dia, pada saat kejadian petugas pengelola hanya memberikan edukasi mengenai tata tertib dan ketentuan tarif yang berlaku di kawasan Wisdom Park, tanpa melakukan pemungutan biaya apa pun.

"Pengelola tidak melakukan penarikan tarif tersebut kepada pihak yang bersangkutan, baik pada saat kejadian maupun setelahnya," ujar I Made Andi Arsana.

Baca Juga: Peneliti UGM Ungkap Potret Pendapatan Ojol di 5 Kota Besar

Made Andi menjelaskan bahwa kawasan Wisdom Park dirintis sejak 2010 dan dipelihara secara berkelanjutan untuk mendukung tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Namun, Wisdom Park juga diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai ruang publik, tetapi dengan beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Rektor UGM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Tarif UGM Residence.