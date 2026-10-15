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171 Satuan Pendidikan Menerima Program Revitalisasi, 41 Sekolah Anggarannya Belum Cair

Kamis, 15 Oktober 2026 – 22:50 WIB
171 Satuan Pendidikan Menerima Program Revitalisasi, 41 Sekolah Anggarannya Belum Cair - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Program revitalisasi sekolah. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meloloskan 171 sekolah di Kabupaten Bantul untuk menerima program revitalisasi. Dari jumlah tersebut, masih ada 41 sekolah yang anggarannya belum cair.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mencatat bahwa satuan pendidikan penerima program revitalisasi mencakup berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Sekretaris Disdikpora Bantul Titik Sunarti Widyaningsih mengatakan hingga saat ini, mayoritas anggaran sekolah penerima telah dicairkan, meski masih ada sebagian kecil yang berada dalam tahap proses perencanaan.

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"Ada 41 satuan pendidikan yang istilahnya sudah menerima revitalisasi, tetapi uangnya belum cair. Masih proses perencanaan," ujar Titik di Bantul, Kamis (15/10).

Titik menjelaskan bahwa kepastian pencairan anggaran untuk 41 satuan pendidikan tersebut masih menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Titik menegaskan bahwa Disdikpora Bantul hanya menerima data sekolah, besaran anggaran, perjanjian kerja sama (PKS), serta jadwal kontrak dan penyelesaian pekerjaan.

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"Apakah itu nanti dimasukkan dalam anggaran 2027 atau seperti apa, kami belum tahu. Kami hanya bisa menunggu untuk yang 41 sekolah itu," ujarnya.

Dari total sekolah penerima, anggaran yang telah berhasil dicairkan mencakup 130 satuan pendidikan, dengan perincian dan alokasi dana sebagai berikut:

Total ada 171 sekolah di Bantul yagn mendapat program revitalisasi. Namun, masih ada 41 sekolah yang anggarannya belum cair.
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TAGS   sekolah bantul revitalisasi sekolah program revitalisasi sekolah Disdikpora Bantul kemendikdasmen perbaikan sekolah

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