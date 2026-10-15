Anggota Dewan Minta Pemkab Kulon Progo Lebih Cermat Menentukan Skala Prioritas

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk lebih memprioritaskan program-program prorakyat.

Momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-75 dinilai menjadi titik balik yang penting bagi pemerintah daerah untuk menajamkan skala prioritas pembangunan.

Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mengungkapkan bahwa seluruh kebijakan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami berharap kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa benar-benar bermanfaat pada masyarakat Kulon Progo. Segala hal yang berkaitan dengan kebijakan harus bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," ujar Aris di Kulon Progo, Kamis (15/10).

Aris mengakui bahwa kondisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat saat ini menunjukkan tren positif.

Namun, keterbatasan anggaran daerah menuntut Pemkab Kulon Progo agar lebih cermat memilih program yang mendesak.

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Ia menyoroti pentingnya merespons aspirasi para kepala desa (lurah). Salah satu fokus kerakyatan yang mendesak adalah perluasan program padat karya agar dapat menjangkau seluruh 88 kalurahan dan kelurahan di Kulon Progo.

Selain itu, penguatan UMKM hingga ke pelosok desa dipandang sebagai kunci penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.