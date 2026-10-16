Rute Trans Jogja dari Stasiun Tugu ke Kawasan UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang baru saja tiba di Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan ingin melanjutkan perjalanan menuju kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), kini tidak perlu bingung mencari pilihan transportasi umum.

Layanan bus perkotaan Trans Jogja siap menjadi solusi perjalanan yang hemat, aman, dan nyaman.

Meskipun kawasan UGM dilayani oleh beberapa trayek Trans Jogja, wisatawan maupun mahasiswa yang berangkat dari area Stasiun Tugu dapat memanfaatkan Jalur 3B sebagai rute utama langsung menuju kampus UGM.

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Rute Utama Dari Stasiun Tugu ke UGM (Jalur 3B)

Penumpang yang naik dari area Stasiun Yogyakarta cukup menunggu armada Jalur 3B. Bus akan bergerak melintasi pusat kota menuju utara hingga melintasi titik-titik strategis di kawasan kampus UGM dan sekitarnya.

Titik Keberangkatan & Pemberhentian Penting Jalur 3B:

Titik Awal: Stasiun Yogyakarta – Jlagran – Eks Perpusda – Halte SMP N 14 – Halte Pasar Kranggan – Halte Sudirman (Santika) – Halte TJ Cik Di Tiro 2.

Kawasan Kampus UGM & RS Sardjito: TPB SMPN 1 Yogyakarta, Vokasi UGM, FKG UGM (Selatan), Halte RS Sardjito (Barat), MM UGM, TPB Hotel Vidi Jakal & Hokben Jakal (Barat).

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Melanjutkan Rute ke Utara & Timur:

Terminal Condong Catur – Pakuwon Mall – JIH – Bandara Adisucipto – Gedongkuning – Kotagede – berujung di Terminal Giwangan.

Tips: Jalur 3B merupakan pilihan paling fleksibel karena menjangkau berbagai fakultas dan fasilitas umum di UGM, seperti Sekolah Vokasi, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Magister Manajemen (MM UGM), hingga RSUP Dr. Sardjito.

Alternatif Lain dari Arah Selatan (Jalur 4B)

Selain Jalur 3B, Trans Jogja juga mengoperasikan Jalur 4B yang membelah sisi timur Kota Yogyakarta. Jalur ini cocok bagi penumpang yang berangkat dari Terminal Giwangan, kawasan Umbulharjo, UIN Sunan Kalijaga, maupun Gejayan menuju UGM.