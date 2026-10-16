Malam Ini Ada Pertunjukan The Legend Of Roro Jonggrang di Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Candi Prambanan malam ini siap kembali memukau para wisatawan lewat pergelaran seni tari kontemporer yang mengagumkan.

Hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, pertunjukan tari spektakuler "The Legend of Roro Jonggrang" dijadwalkan mentas di Trimurti Indoor Stage, Kompleks Candi Prambanan, mulai pukul 19.30 WIB.

Pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati romantisme legenda pembangunan Candi Prambanan dalam balutan seni pertunjukan modern dan kolosal.

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The Legend of Roro Jonggrang mengisahkan legenda cinta tragis antara Bandung Bandawasa dan Roro Jonggrang yang melatarbelakangi terciptanya seribu candi.

Berbeda dengan Sendratari Ramayana yang kental dengan pakem tradisi Jawa klasik, pertunjukan Roro Jonggrang hadir lebih dinamis dan kontemporer.

Beberapa daya tarik utama dari pementasan ini meliputi:

- Penggabungan Seni Gerak: Memadukan keanggunan tari klasik Jawa dengan unsur tari modern yang energik.

Tata Cahaya & Audiovisual Canggih: Didukung efek tata panggung, pencahayaan khusus, serta iringan musik yang memperkuat atmosfer emosional di setiap adegan.

- Pementasan Indoor yang Nyaman: Digelar di panggung Trimurti Indoor Stage, penonton dapat menikmati pertunjukan dengan nyaman tanpa khawatir terkendala cuaca.