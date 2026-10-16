Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 16 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu akhir pekan atau menikmati malam Jumat ini dengan menonton film di bioskop, berbagai sinema di Yogyakarta hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, menawarkan ragam pilihan film menarik dari berbagai genre mulai dari horor, aksi, drama, hingga dokumenter.

Berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Yogyakarta pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2026.

1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz)

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (120 Menit | R13+)

12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

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Other Mommy (93 Menit | R17+)

12:15 | 16:30 | 20:50

Resident Evil (94 Menit | R17+)

12:20 | 14:15 | 18:15

Ghosthing (100 Menit | R13+)

12:25 | 14:25 | 18:45 | 20:45

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Bapak Paling Jujur (103 Menit | R13+)

12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10

Street Fighter (119 Menit | R13+)

14:10 | 16:25 | 18:25