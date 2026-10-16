JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Hadir di Malam Puncak HUT Kulon Progo, Sultan HB X Singgung 2 Pusaka Agung

Hadir di Malam Puncak HUT Kulon Progo, Sultan HB X Singgung 2 Pusaka Agung

Jumat, 16 Oktober 2026 – 10:43 WIB
Hadir di Malam Puncak HUT Kulon Progo, Sultan HB X Singgung 2 Pusaka Agung - JPNN.com Jogja
Peringatan malam puncak HUT Kulon Progo di Alun-alun Wates. Foto: Pemkab Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar malam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-75 di Alun-alun Wates pada Kamis malam (15/10).

Selain bupati dan jajaran pejabat penting Pemkab Kulon Progo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga turut datang memberikan pesan penting.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pusaka agung Kulon Progo, yaitu tombak Kanjeng Kyai Amiluhur dan Kyai Bantar Angin.

Baca Juga:

Sultan HB X menjelaskan bahwa keberadaan pusaka dalam kebudayaan Jawa bukan sekadar benda bersejarah, melainkan lambang perpaduan budaya dan agama serta pengingat tata nilai kehidupan bermasyarakat.

“Pusaka mengandung makna yang sangat dalam, sebab ia mengemban watak sepuh, utuh, dan tangguh yang dapat melahirkan sikap asah, asih, dan asuh bagi seluruh warga Kulon Progo,” tutur Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan bahwa Kyai Amiluhur dan Kyai Bantar Angin merupakan simbol Dwi Tunggal serta Manunggaling Kawula-Gusti.

Baca Juga:

Sebuah cerminan pentingnya kesatuan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat dalam membangun Kulon Progo yang makmur, tenteram, dan berakar kuat pada warisan budaya.

Sejarah mencatat bahwa berdirinya Kabupaten Kulon Progo merupakan titah luhur dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir dalam perayaan malam puncak HUT Kulon Progo dan menyampaikan makna dari 2 pusaka agung.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   hut kulon progo Pemkab kulon progo bupati kulon progo Gubernur DIY sultan HB X pusaka agung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU