Hadir di Malam Puncak HUT Kulon Progo, Sultan HB X Singgung 2 Pusaka Agung

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar malam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-75 di Alun-alun Wates pada Kamis malam (15/10).

Selain bupati dan jajaran pejabat penting Pemkab Kulon Progo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga turut datang memberikan pesan penting.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pusaka agung Kulon Progo, yaitu tombak Kanjeng Kyai Amiluhur dan Kyai Bantar Angin.

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Sultan HB X menjelaskan bahwa keberadaan pusaka dalam kebudayaan Jawa bukan sekadar benda bersejarah, melainkan lambang perpaduan budaya dan agama serta pengingat tata nilai kehidupan bermasyarakat.

“Pusaka mengandung makna yang sangat dalam, sebab ia mengemban watak sepuh, utuh, dan tangguh yang dapat melahirkan sikap asah, asih, dan asuh bagi seluruh warga Kulon Progo,” tutur Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan bahwa Kyai Amiluhur dan Kyai Bantar Angin merupakan simbol Dwi Tunggal serta Manunggaling Kawula-Gusti.

Sebuah cerminan pentingnya kesatuan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat dalam membangun Kulon Progo yang makmur, tenteram, dan berakar kuat pada warisan budaya.

Sejarah mencatat bahwa berdirinya Kabupaten Kulon Progo merupakan titah luhur dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII.