Warga Bantul Temukan Benda Mirip Granat Manggis, Polisi Cari Tahu Asalnya

jogja.jpnn.com, BANTUL - Warga Padukuhan Garjoyo, Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, dihebohkan dengan penemuan sebuah benda diduga granat jenis manggis di kawasan permukiman pada Kamis (15/10).

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak berwenang langsung mengamankan area sekitar lokasi penemuan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengonfirmasi bahwa granat aktif tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga lokal dalam kondisi tergeletak begitu saja di jalan depan rumahnya.

Warga yang terkejut langsung melaporkan kejadian berpotensi bahaya ini ke pihak kepolisian.

"Petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan TKP (Tempat Kejadian Perkara), meminta keterangan dari pelapor dan para saksi, serta langsung mengamankan area," ujar Iptu Rita saat memberikan keterangan pada Jumat (16/10).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Gegana Sat Brimob Polda DIY diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

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Petugas berhasil mengamankan satu buah benda yang diduga kuat merupakan granat jenis manggis sebagai barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif guna mendalami asal-usul keberadaan granat militer tersebut di area permukiman warga.