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Bupati Klaten Kena OTT KPK, JCW: Alarm Bagi Kepala Daerah di DIY

Jumat, 16 Oktober 2026 – 17:13 WIB
Bupati Klaten Kena OTT KPK, JCW: Alarm Bagi Kepala Daerah di DIY - JPNN.com Jogja
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dijadikan tersangka oleh KPK. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) menjadi sorotan publik.

Lembaga pegiat antikorupsi Jogja Corruption Watch (JCW) menilai peristiwa ini harus menjadi peringatan keras (alarm) bagi para kepala daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

KPK resmi menetapkan Bupati Klaten sebagai tersangka setelah melakukan operasi senyap pada Rabu (15/10/2026).

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Dalam OTT tersebut, tim penyidik menangkap Hamenang bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan 18 orang lainnya, serta menyita barang bukti uang tunai sekitar Rp 1,9 miliar sebagian di antaranya ditemukan disimpan di dalam tong berwarna biru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara (ekspose) pada Kamis (15/10) malam.

Terdapat lima klaster dugaan korupsi yang sedang didalami, meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga dugaan suap kepada BPK untuk pengondisian hasil audit.

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Menanggapi kasus tersebut, Juru Bicara JCW Baharuddin Kamba menilai berulangnya OTT terhadap kepala daerah membuktikan masih lemahnya mekanisme pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah.

Menurut Kamba, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah kerap terbentur budaya ewuh pakewuh (sungkan) untuk memeriksa atasan mereka sendiri.

Jogja Corruption Watch mengingatkan kepala daerah di DIY untuk tidak bermain-main dengan pengadaan barang dan jasa.
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TAGS   kpk Ott KPK bupati klaten hamenang wajar ismoyo bupati klaten kena ott kpk jcw baharuddin kamba

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