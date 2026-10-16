12.000 Laporan Kasus Scam di Jogja, Waspada Modus-modusnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat lonjakan kasus penipuan digital (scam) yang sangat signifikan. Hingga akhir September 2026, terdapat lebih dari 12.000 laporan penipuan digital di wilayah DIY dengan akumulasi kerugian masyarakat menembus angka lebih dari Rp 100 miliar.

Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengungkapkan bahwa dari seluruh wilayah kabupaten/kota di DIY, jumlah laporan penipuan digital terbanyak berasal dari Kabupaten Sleman, kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul.

"Laporan yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) untuk wilayah DIY hingga akhir September kemarin sudah lebih dari 12.000 laporan penipuan scam, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 100 miliar," kata Eko di Sleman, Jumat (16/10).

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Selain laporan di IASC, pengaduan masyarakat yang masuk langsung ke OJK DIY melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tercatat lebih dari 1.000 pengaduan, sementara lebih dari 2.000 orang datang langsung ke kantor OJK DIY untuk berkonsultasi maupun melapor.

Modus penipuan digital yang menyasar pengguna media sosial dan perangkat pintar (gadget) kian beragam dan kerap memanfaatkan aktivitas harian masyarakat. Beberapa modus utama yang paling sering dijumpai antara lain:

Online Shop Fiktif

Penawaran barang murah di platform digital yang berujung pada penggelapan dana pembeli.

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Tawaran Kerja Paruh Waktu Semu

Korban diminta melakukan tugas sederhana seperti memberikan like pada unggahan tertentu di media sosial dengan janji imbalan atau bonus cepat.

Iklan Pinjol Ilegal

Iming-iming pencairan dana cepat tanpa syarat yang berujung pada jebakan bunga tinggi dan intimidasi.