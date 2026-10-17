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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 11:21 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 17 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja hari ini. Foto: Empire XXI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan ini, bioskop-bioskop di Yogyakarta kedatangan berbagai pilihan film menarik dari beragam genre, mulai dari horor menegangkan, aksi penuh petualangan, hingga film drama dan dokumenter.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan malam minggu dengan menonton bersama teman atau keluarga, berikut adalah rangkuman lengkap jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop utama Jogja hari ini, Sabtu 17 Oktober 2026.

1. Ambarukmo Plaza XXI
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20)
Ghosthing (12:25, 18:30)
Other Mommy (12:30, 14:25, 18:40, 20:35)
Resident Evil (12:40, 14:35, 16:30, 18:25, 20:20)
Bapak Paling Jujur (12:50, 14:55, 17:00, 19:05, 21:10)
Warga Rusun 609 (14:25, 20:30)
Street Fighter (16:20)
Beautiful Pain (16:30)

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2. Empire XXI
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10)
Street Fighter (11:55, 14:15, 16:35, 18:55)
Whalefall (12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45)
Empat Musim Pertiwi (12:30, 15:10, 17:50, 20:30)
Bapak Paling Jujur (12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05)
Beware Boiúna (21:15)

3. Jogja City Mall (JCM) XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05)
Warga Rusun 609 (12:15, 16:25, 20:35)
Beware Boiúna (12:25, 16:40, 20:55)
Bapak Paling Jujur (13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00)
Other Mommy (13:05, 14:55, 16:45, 18:35, 20:25)
Agensi Rumah Tangga (14:15, 18:25)
Street Fighter (14:25, 18:40)

4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Street Fighter (SphereX / ScreenX / 4DX / Velvet) — Tayang mulai 11:00, 11:40, 12:00, 12:45, 13:30, 16:00, 16:45, 18:30, 19:15, 21:00
Naza (14:00, 18:20, 20:30)
Tentang Suatu Tempat di Wilayah Kinki (11:45, 14:45, 19:15, 20:05)
Always Lalisa (14:00)
Beware Boiúna (16:10, 19:30 Velvet)
Avengers Endgame: Encore (14:10 ScreenX, 19:15 4DX)
Other Mommy (15:15 Velvet)
Bapak Paling Jujur (12:30, 17:00, 21:25)
Whalefall (14:30 4DX, 17:15 Velvet, 18:15 Regular)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (15:45)
Nobody Loves Kay (11:35)

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5. CGV Transmart Maguwo
Tentang Suatu Tempat di Wilayah Kinki (14:20, 16:20, 18:55)
Avengers Endgame: Encore (19:35)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (11:45, 14:55, 17:15)
Other Mommy (14:05, 20:30)
Whalefall (16:05, 18:15)
Agensi Rumah Tangga (12:30)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (11:30, 13:55, 18:30, 20:55)
Street Fighter (11:55, 16:30, 21:05)

Pastikan Anda memesan tiket secara online melalui aplikasi resmi bioskop atau datang lebih awal ke lokasi untuk mengamankan kursi terbaik, terutama mengingat malam ini adalah malam minggu yang biasanya ramai pengunjung. (mar3/jpnn)

Berikut ini kami sajikan jadwal penayanan film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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