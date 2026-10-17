Daftar Rute Trans Jogja Menuju Malioboro dari Berbagai Sudut Kota

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Malioboro tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan maupun warga lokal di Yogyakarta. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung tanpa perlu pusing memikirkan titik parkir atau kemacetan lalu lintas, layanan bus umum Trans Jogja menjadi salah satu pilihan moda transportasi publik yang murah, nyaman, dan terjangkau.

Layanan Trans Jogja menjangkau berbagai wilayah dari timur, utara, barat, hingga selatan Yogyakarta dengan titik akhir penghentian langsung di sepanjang koridor utama Malioboro. Berikut adalah panduan rute lengkap Trans Jogja yang dapat dimanfaatkan untuk menuju Malioboro:

1. Dari Arah Timur (Prambanan & Bandara Adisucipto) — Jalur 1A

Bagi masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah timur seperti Prambanan, Kalasan, hingga kawasan Bandara Adisucipto, Jalur 1A merupakan pilihan utama yang langsung mengarah ke pusat kota.

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Lintasan Rute:

Terminal Prambanan → TPB Edotel Kalasan 2 → RS Bhayangkara → Portable Pasar Kalasan → Cupuwatu → Halte Jl. Solo KR 2 → Halte TJ Bandara Adisucipto → Halte Hyundai → Halte Jl. Solo (Jayakarta) → Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) → Halte Ambarukmo → Halte Gedung Wanita → Halte LPP → Halte Superindo Urip Sumoharjo → Halte RS Bethesda → Halte Sudirman Bumiputera → Halte Mangkubumi 1 & 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Halte Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1, 2 (Kepatihan), & 3.

2. Dari Arah Utara (Condongcatur & Monjali) — Jalur 2A

Rute ini melayani penumpang dari arah utara Sleman, melewati koridor Jalan Monumen Jogja Kembali (Monjali) dan Jalan AM Sangaji.

Lintasan Rute:

Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Monjali (Selatan) → Terminal Jombor → Monjali (Utara) → PDAM Monjali → SPBU Monjali (Timur) → Karangjati (Timur) → Batas Kota Jl. Monjali Timur → Halte A.M. Sangaji (Timur) → Pasar Kranggan (Timur) → Halte Mangkubumi 1 & 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Halte Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1, 2 (Kepatihan), & 3.

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3. Dari Arah Kampus UGM & Jalan Kaliurang — Jalur 3A

Bagi para mahasiswa atau masyarakat di sekitar koridor Jalan Kaliurang (Jakal) dan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Jalur 3A siap mengantarkan Anda langsung ke Malioboro.

Lintasan Rute:

Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Hokben Jakal (Timur) → TPB McD Jakal → Biologi UGM → Halte RS Sardjito (Timur) → FKG UGM (Utara) → Halte GIK UGM → TPB Panti Rapih → Halte Cik Di Tiro 1 → Halte Bulog → Halte Kridosono → Eks Menara Kopi (Selatan) → Halte Malioboro 1, 2 (Kepatihan), & 3.