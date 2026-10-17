Wacana Penyaluran Gaji ASN Via KDMP Menuai Kritik, Anggota Dewan Khawatir Potensi Fraud

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah untuk menyalurkan gaji dan hak pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memicu gelombang kritik.

Kebijakan ini dinilai berisiko tinggi terhadap keamanan data pribadi pegawai serta berpotensi menimbulkan celah kecurangan atau fraud saat tidak dipersiapkan dengan matang.

Kritik keras salah satunya datang dari Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

Ia meminta pemerintah pusat untuk memikirkan ulang wacana tersebut dan meninjau kembali kesiapan infrastruktur serta regulasi keamanan datanya.

Eko Suwanto menegaskan bahwa perpindahan jalur pembayaran gaji tidak sekadar urusan administratif transfer dana, melainkan melibatkan perpindahan data sensitif kepegawaian dan rekening perbankan jutaan ASN.

“Begitu data itu berpindah, tidak hanya data PNS-nya yang pindah. Nomor rekeningnya juga berpindah. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin keamanan untuk tidak ada fraud?” ujar Eko pada Jumat (16/10).

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Ia menambahkan data kepegawaian mencakup berbagai informasi penting yang sangat rentan terhadap kebocoran maupun penyalahgunaan.

Ketimbang memaksakan skema baru melalui koperasi, Eko mendorong pemerintah untuk memfokuskan perhatian pada penyempurnaan dan penguatan sistem pembayaran yang sudah berjalan saat ini.