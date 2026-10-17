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Pesona Tari Kolosal Ramayana Ballet di Candi Prambanan Tersaji Malam Ini

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 12:18 WIB
Pesona Tari Kolosal Ramayana Ballet di Candi Prambanan Tersaji Malam Ini - JPNN.com Jogja
Pertunjukan Sendratari Ramayana. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kompleks Candi Prambanan kembali menghadirkan keajaiban seni budaya Jawa melalui pementasan kolosal Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet) pada malam minggu ini, Sabtu 17 Oktober 2026.

Pementasan legendaris ini digelar di panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) dengan pendar cahaya Candi Prambanan yang megah sebagai latar belakangnya.

Telah dipentaskan sejak 1961, pementasan drama tari tanpa dialog ini memadukan keandalan lebih dari 200 penari dan pemusik gamelan secara live.

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Jadwal & Lokasi Pementasan Hari Ini
Hari/Tanggal: Sabtu, 17 Oktober 2026
Waktu Pertunjukan: Mulai pukul 19.30 WIB – selesai
Lokasi: Panggung Terbuka (Open Air Outdoor Stage), Kompleks Candi Prambanan
Alamat: Jl. Raya Yogya–Solo Km 16, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 57771

Perincian Harga Tiket Akhir Pekan
Khusus pertunjukan pada akhir pekan di panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage), rincian tarif tiket dan fasilitasnya adalah sebagai berikut:

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VIP Outdoor: Rp 500.000 (Termasuk fasilitas snack & beverage)
Special Outdoor: Rp 400.000 (Termasuk fasilitas beverage)
Class I Outdoor: Rp 250.000
Class II Outdoor: Rp 150.000
Pelajar Domestik: Rp 75.000 (Khusus rombongan pelajar minimal 50 orang dengan syarat dan ketentuan berlaku)

Pertunjukan Sendratari Ramayana memberikan pengalaman visual dan emosional yang mengesankan.

Berikut ini jadwal info tentang jadwal penampilan Ramayana Ballet di Candi Prambanan pada malam Minggu, 17 Oktober 2026.
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TAGS   ramayana ballet sendratari ramayana sendratari ramayana prambanan ramayana prambanan ramayana candi Prambanan

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