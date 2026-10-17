Pesona Tari Kolosal Ramayana Ballet di Candi Prambanan Tersaji Malam Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kompleks Candi Prambanan kembali menghadirkan keajaiban seni budaya Jawa melalui pementasan kolosal Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet) pada malam minggu ini, Sabtu 17 Oktober 2026.

Pementasan legendaris ini digelar di panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) dengan pendar cahaya Candi Prambanan yang megah sebagai latar belakangnya.

Telah dipentaskan sejak 1961, pementasan drama tari tanpa dialog ini memadukan keandalan lebih dari 200 penari dan pemusik gamelan secara live.

Baca Juga: Malam Ini Ada Pertunjukan The Legend Of Roro Jonggrang di Candi Prambanan

Menghadirkan lakon percintaan Rama dan Shinta hingga perjuangan melawan Rahwana, Sendratari Ramayana sukses menjadi magnet utama wisata budaya dunia di Yogyakarta.

Jadwal & Lokasi Pementasan Hari Ini

Hari/Tanggal: Sabtu, 17 Oktober 2026

Waktu Pertunjukan: Mulai pukul 19.30 WIB – selesai

Lokasi: Panggung Terbuka (Open Air Outdoor Stage), Kompleks Candi Prambanan

Alamat: Jl. Raya Yogya–Solo Km 16, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 57771

Perincian Harga Tiket Akhir Pekan

Khusus pertunjukan pada akhir pekan di panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage), rincian tarif tiket dan fasilitasnya adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Saksikan Sendratari Ramayana di Panggung Terbuka Candi Prambanan Malam Ini

VIP Outdoor: Rp 500.000 (Termasuk fasilitas snack & beverage)

Special Outdoor: Rp 400.000 (Termasuk fasilitas beverage)

Class I Outdoor: Rp 250.000

Class II Outdoor: Rp 150.000

Pelajar Domestik: Rp 75.000 (Khusus rombongan pelajar minimal 50 orang dengan syarat dan ketentuan berlaku)

Pertunjukan Sendratari Ramayana memberikan pengalaman visual dan emosional yang mengesankan.