Gunung Merapi Masih Level III, Teramati 6 Kali Guguran Lava Sejauh 2 Kilometer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan terbaru aktivitas Gunung Merapi untuk periode pengamatan Jumat 16 Oktober 2026 pukul 00.00–24.00 WIB.

Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih bertahan pada Level III (Siaga) dengan aktivitas suplai magma yang dinilai masih berlangsung.

Dalam pengamatan visual 24 jam terakhir, cuaca di sekitar Gunung Merapi teramati cerah hingga berawan dengan angin bertiup lemah ke arah utara, timur, dan barat.

Suhu udara berkisar antara 18,5–30,2 derajat celsius dengan kelembapan 37–82,3 persen. Secara visual, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis setinggi 50–100 meter di atas puncak kawah.

Berdasarkan pengamatan BPPTKG, teramati adanya aktivitas guguran lava sebanyak enam kali ke arah sektor barat daya (meliputi Kali Sat/Putih, Kali Krasak, dan Kali Boyong) dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter (2 km).

Catatan kegempaan Gunung Merapi dalam sehari menunjukkan dominasi gempa guguran dan fase banyak (hybrid):

Gempa Guguran: 59 kali (Amplitudo: 2–40 mm, Durasi: 20,67–185,83 detik)

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 54 kali (Amplitudo: 2–37 mm, Durasi: 10,5–60,62 detik)

Gempa Vulkanik Dangkal: 11 kali (Amplitudo: 2–80 mm, Durasi: 7,79–19,19 detik)

Gempa Tektonik Jauh: 1 kali (Amplitudo: 9 mm, Durasi: 49,8 detik)

BPPTKG mengingatkan bahwa data pemantauan mengindikasikan suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi masih terus berlangsung. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya Awan Panas Guguran (APG) di dalam daerah potensi bahaya.

Potensi bahaya di sektor selatan - barat daya mengarah ke Sungai Boyong hingga maksimal 5 km serta ke Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng hingga maksimal 7 km