Santri di Jogja Terjun Langsung Membersihkan Kali Code

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta dalam program kebersihan lingkungan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Reresik Kali Code di kawasan Taman Perwira, Prawirodirjan pada Jumat (16/10).

Dalam rangka memperingati Hari Santri setiap 22 Oktober, Kemenag dan Pemkot Yogyakarta mengajak santri untuk terjun langsung membersihkan Kali Code.

Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Ahmad Shidqi mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum dalam menguatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

"Sebab upaya menjaga lingkunga menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kota yang nyaman dan layak huni,” ujar Shidqi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan keterlibatan banyak pihak dalam menjaga lingkungan sejalan dengan visi Pemkot Jogja.

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Menurutnya, upaya menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan banyak pihak yang terlibat langsung.

"Ada tiga sungai di Kota Yogyakarta yang menjadi perhatian dan kami bersihkan. Untuk Kali Code, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjadikan sungai bersih dan lingkungan di sekitarnya makin baik,” ujar Rajwan.